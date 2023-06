Regala papá calidad de vida a su hija con donación de riñón

Un padre dio la mayor muestra de amor a su hija, al donarle un riñón para acabar son el sufrimiento de la joven, quien padecía insuficiencia renal y estuvo con tratamiento de diálisis por al menos 2 años.

La donación se realizó en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León.

Tomás Manzanares Rodríguez, quien se dedica a vender flores en el centro de Monterrey, dijo querer mucho a sus cinco hijos, pero ver a Irma Valeria enferma le causaba profunda angustia. Cuando los médicos solicitaron un donador, el padre no dudó ni un minuto en ofrecer su riñón para ayudarle a su hija a recuperar su vida y cumplir sus sueños.

El coordinador del Programa de Trasplantes de Órganos y Tejidos del HGZ No. 33, doctor Emilio Pérez Rocha León, precisó que los donadores relacionados ofrecen mayor probabilidad de compatibilidad y menor riesgo de rechazo al órgano.

El 14 de junio del 2022, el equipo interdisciplinario del hospital inició de manera simultánea, en dos salas distintas de quirófano, la preparación para las dos cirugías: la procuración del riñón en el padre y el trasplante del mismo órgano en la hija.

El padre de la joven reiteró que la vida de su hija fue para él lo más importante.

“Por mí que me hubieran sacado los dos riñones. Si yo ya no despertaba (de la cirugía) no importaba, lo que yo quería es que ella viviera, daría todo por mi hija, hasta el corazón se lo daba”, dijo Manzanares Rodríguez.