Reformarán Paquete Fiscal 2022 para ejercerlo en 2023

El Congreso de Nuevo León ya prepara una reforma al Paquete Fiscal 2022 para ejercerlo como Paquete Fiscal 2023, que incluirá más recursos para los municipios.

Por: Olivia Martínez

Diciembre 06, 2022, 19:48

Para resolver el conflicto derivado a raíz de que el gobernador Samuel García no le envió el proyecto de Presupuesto de Egresos, el Congreso de Nuevo León ya prepara una reforma al Paquete Fiscal 2022 para ejercerlo como Paquete Fiscal 2023, que incluirá más recursos para los municipios.



Hasta ahora, esa sería la solución que los diputados locales plantean para el conflicto por el Presupuesto de Nuevo León para el próximo año.



El líder de la bancada del PAN en el Congreso, Carlos de la Fuente, adelantó que esa es la alternativa que se analiza y se presentaría la próxima semana.



Alegó que ya no es posible que el mandatario estatal presente un proyecto porque el plazo venció el 20 de noviembre.





'Aquí va a salir un Presupuesto, ¿sí? Lo que estamos viendo es si avanzamos o no en las negociaciones con el Ejecutivo, aquí va a salir un Presupuesto y en los próximos días debemos de estar presentando una reforma al Presupuesto 2022, que es lo único que se puede hacer, ya no se puede hacer un Presupuesto 2023, está fuera de tiempo, lo marca la Constitución muy claro', dijo.

'Ya habrá algunos organismos que podrán decir que no. Nosotros vamos a presentar una propuesta porque no hay un acuerdo como para que la mande el Ejecutivo la propuesta. Igual, la propuesta del Ejecutivo tendría que ser una reforma al del 2022, no un presupuesto nuevo en el 2023', aclaró.

'Me pidieron que fuera y ya confirmé. Les dije: ahí te va la solicitud de al menos 14 diputados del PAN, dime si voy a traer algún beneficio de ir, si no para qué voy. No perdamos el tiempo', refirió.

La pregunta es si puede o no hacerse una reforma al presupuesto vigente para aplicarlo en el 2023.Este miércoles, por la tarde, los coordinadores de todas las bancadas están citados a una reunión convocada por el Tesorero estatal, Carlos Garza, para intentar destrabar el Presupuesto 2023.De la Fuente advirtió que si el Ejecutivo llegara a hacer una propuesta, tendría que ser mediante una reforma al del Presupuesto 2022, no un Presupuesto nuevo 2023.El coordinador aclaró que previamente él le mandó una 'cartita' pidiéndole recursos para los municipios.Aseguró que en la junta anterior, él preguntó al Tesorero si tiene considerados en sus documentos los fondos que Pacto por Nuevo León ha pedido para apoyar a los alcaldes, y el funcionario le dijo que no.

Luego de esto, De la Fuente afirmó que no se reuniría con el Tesorero pues no lograría obtener los fondos que solicitan.

'Es que luego al Tesorero, para qué voy nada más a irlo a escuchar, en la primer propuesta no nos ofrecieron nada. Nosotros pedimos del 20 al 30 por ciento en el Fondo General de Participaciones, pedimos un Fondo Metropolitano, un Fondo Conurbado y en los próximos días estaremos ya votando un Fondo Rural, son bolsas grandes.

En las propuesta que nos hicieron no venían, y yo fui muy claro: ustedes han visto nuestras propuestas y no están plasmadas aquí, ellos manifestaron que no estaban consideradas aquí para el 2023, entonces ¿para qué vamos? Nosotros no aprobaríamos un presupuesto si no van a ir a beneficiar a los ciudadanos', expuso.