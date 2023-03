Refinería emite humo por paro de planta; es 99% vapor

Un proceso de mantenimiento que duró 7 minutos en una de sus plantas provocó la columna de humo compuesta casi en su totalida por vapor de agua.

Por: Luis Padua

Marzo 19, 2023, 17:22

La larga columna de humo con colores café y amarillo que se vio provenir de la Refinería de Pemex en Cadereyta, en Nuevo León, estaría compuesta 99% de vapor y el resto de hidrocarburo.

Autoridades locales informaron a INFO7 que no se trata de las emisiones normales de la refinería, sino que fue una emisión que duró 7 minutos debido a un mantenimiento aplicado a una de las 35 plantas que componen la instalación.

La planta tuvo que ser llevada a paro dentro de lo que llaman una medida de seguridad debido a un incidente anormal, por lo cual le inyectaron grandes cantidades de agua, que fue emitida a manera de vapor, y al ser parte de esta medida de paro se combina con un mínimo de hidrocarburo dando por consiguiente ese color.

Según las autoridades, fue una emisión momentánea, de no mas de 7 minutos, que ocurre como consecuencia del mantenimiento. Aseguran que no contiene azufre y que, aunque luce aparatosa, no tiene altos niveles de contaminación, pues se trata principalmente de agua convertida en vapor, con la que se limpiaron los conductos.

Incluso informan que las estaciones de monitoreo cercanas se encuentran en verde.

Refieren que la Refinería se encuentra operando con normalidad y que el protocolo de seguridad llegó a su fin.

En breve Pemex dará un comunicado.