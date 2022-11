Realizan plataforma 'Gobernador ¿cómo vamos?'

A un año de gobierno de Samuel García se realizo el dialogo 'Gobernador ¿cómo vamos?' para cuestionarlo sobre diversos puntos de su gestión.

Por: Devany Gámez

Noviembre 16, 2022, 22:36

Se realizó un evento para evaluar el primer año de gobierno de Samuel García titulado ‘’Gobernador ¿cómo vamos?’’, este diálogo se realizó en la Sala Mayor de Rectoría en el Tecnológico de Monterrey.



En él se le cuestionó sobre diversos puntos de su gobierno entre ellos la violencia, la contaminación, el transporte público y sobre las elecciones del Fiscal del estado.









El gobernador comentó que en materia de seguridad se replanteó la estrategia para evitar que la delincuencia en la entidad. Además, destacó que en Nuevo León actualmente se tiene la mejor policía del país quienes ayudaran a combatir la delincuencia.



Además, invitó a la ciudadanía a que se involucrara en los temas sociales para que se enteren de las decisiones que toman en el congreso.









Respecto al tema de contaminación recalcó que esta se produce principalmente por los automóviles, ya que indica que la mayoría de ellos no cuentan con afinaciones lo que produce la mala calidad de aire en la ciudad, y que no castigará a los que no realicen su afinación, sino que se les descontará de su refrendo al tener su carro con los mantenimientos debidos.



También mencionó entusiasmado que las nuevas unidades de transporte público vienen en camino beneficiando a los ciudadanos que viven a los alrededores de la zona metropolitana y que la construcción de las nuevas líneas del metro ya se está llevando a cabo.



El presidente de ‘’¿Cómo vamos, Nuevo León?’’, David Noel Ramírez hizo un llamado a gobierno para evitar la partidización de la justicia, el presupuesto y la coordinación metropolitana.