Realiza IMSS Nuevo León 430 trasplantes en 2022

Realizan Unidad Médicas No. 25, 34 y Hospital General de Zona No. 33 trasplantes de córnea, riñón, hígado, corazón y médula ósea

Por: Andrea Rodríguez

Diciembre 30, 2022, 12:25

Un total de 430 trasplante de córnea, hígado, corazón y medula ósea fueron los que lograron realizar durante este 2022 los hospitales del IMSS en Nuevo León como la clínica 25, 34 y el Hospital General de Zona 33.



De enero a diciembre, se implantaron 166 córneas; 114 riñones; 15 hígados y tres corazones, además de 132 trasplantes de médula ósea.



La Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 fue la que mayor número de cirugías tuvo con 365; posteriormente el Hospital General de Zona (HGZ) No. 33 con 63 y el Hospital de Cardiología No. 34 con cuatro.



Durante diciembre 2022 especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 34 realizaron el primer trasplante bipulmonar en la historia del IMSS.



En el caso de las cirugías, de enero a octubre del 2022, los médicos cirujanos del IMSS en Nuevo León realizaron 50,815 procedimientos.



En IMSS también informó que dentro de la atención médica se ofrecieron 6 millones 609,716 consultas en sus Unidades de Medicina Familiar (UMF) y Hospitales Generales de Zona (HGZ).



De esas consultas, 5 millones 795,104 fueron otorgadas en consultorios de Medicina Familiar y 814,612 en unidades médicas de segundo nivel Unidades de Medicina Familiar, Hospitales General de Zona, de Subzona (HGSZ) y Unidades Médicas de Atención Ambulatoria (UMAA).



Asimismo, en el caso de Medicina Interna se otorgaron 97,049 consultas; en Oftalmología con 73,146 consultas, en Cirugía General con 65,046 y en Ginecología con 64, 255.



A los derechohabientes se les brindaron 56,766 consultas de Medicina Física y Rehabilitación; 52, 618 de Cardiología; 49, 080 de Medicina del Trabajo; 38, 557 de Anestesiología; 37,001 de Pediatría y 35,969 de la especialidad de Urología.