Rautel 'N' no fue interrogado en Nuevo León

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León no interrogó, ni le tomó su declaración a Rautel 'N', detenido por el presunto asesinato de Ariadna Fernanda, ya que la labor local fue sólo de custodia.

Eso es como parte de la colaboración con quien tiene la jurisdicción del caso, que es la Fiscalía de Ciudad de México (CDMX), cuyo personal, como ya se sabe, llegó el lunes a la ciudad para ejecutarle la orden de aprehensión por el presunto asesinato de la joven madre, cuyo cadáver, según se observa en un video tomado en un hotel, él sale cargando. El cuerpo luego fue tirado en el estado de Morelos.

Luego de que Rautel 'N' se entregó voluntariamente en tierras regias, el encargado de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Pedro Arce, dijo que en este caso no era obligatorio tomarle la declaración, y refirió que él, como autoridad, entró en contacto directo con la Fiscal del CDMX, Ernestina Godoy.

Arce aclaró que el sujeto no hizo ningún comentario en relación a nada, sólo que voluntariamente se entregaba por estar enterado de la orden de aprehensión en su contra.

Aclaró que 'no emitió declaración porque nosotros, en vías de colaboración, lo único que hacemos es la custodia de la persona'.

Arce dijo que el sujeto no hizo comentarios de nada.

'A nosotros no nos comentó nada, no es obligación ni de nosotros, ni de él, una declaración porque, vuelvo a lo mismo, nosotros solamente actuamos en materia de custodia y esperar a que quien tiene la legal acción para ejecutar la orden de aprehensión venga, la ejecute y haga el traslado. Él permaneció en la Unidad de Aprehensiones de nosotros, de la Fiscalía de Nuevo León, no emitió ningún comentario con relación a nada, él solamente lo que manifestó fue que venía a entregarse voluntariamente porque tenía conocimiento de que existía una orden de aprehensión en su contra. Era todo', sostuvo.