Queda en soledad tras muerte de su único hijo en choque

Para la señora Berta Moreno el fallecimiento de su hijo tras un accidente vial en la avenida Garza Sada, ha significado un profundo dolor

Por: Fernando González

Junio 27, 2023, 10:10

“Estoy muy triste porque se me fue mi hijo, nunca esperé que fuera a pasar eso. Mis hijos, yo no lo he visto, mi hijo”.

Así expresó su dolor la señora Berta Moreno, quien perdió a su único hijo Gamaliel Palomino en el trágico accidente vial ocurrido en la avenida Eugenio Garza Sada, el pasado sábado.

Al morir su hijo único la señora Berta ha quedado en soledad y carencias.

Pese a que Gamaliel padecía de una discapacidad que afectó su desarrollo psicomotor, buscó la manera de aportar a su hogar. Desgraciadamente encontró la muerte a sus 28 años.



A sus 64 años, la señora Berta sale a vender dulces para sostener su hogar, pero la fuerte necesidad alimenticia y monetaria, no se compara a la necesidad de tener entre sus brazos a su hijo que tanto amó.



'No me dejaron verlo en el hospital y yo no lo he visto, mi hijo no lo he visto. No sé qué voy a hacer', lamentó.

Por último, dio a conocer que las autoridades de seguridad no le han revelado avance sobre el caso y ni pedir justicia puede, pues aún no se deslindan responsabilidades

El dolor se respiró en su hogar y entre las calles de la colonia La Escondida, pues casas más abajo era velado Jairo, primo de Gamaliel, quien también perdió la vida en el accidente.