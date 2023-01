Queda detenido tras llevarse a su hijo sin permiso

Hombre llega a la casa de su ex esposa, en donde golpea a su papá y sustrae a su hijo, por lo que fue detenido por policías de Monterrey, en la colonia Madero

Por: Marcial Pasarón

Enero 10, 2023, 14:01

Luego de sustraer a su hijo sin el consentimiento de la madre, un hombre fue detenido por la Policía de Monterrey.



Los hechos ocurrieron durante la madrugada del martes en un domicilio ubicado en la calle Luis G. Urbina y Flores Magón, en la colonia Madero.



De acuerdo a las investigaciones el inculpado fue identificado como Jesús Alberto, de 36 años de edad.



Se estableció que el detenido llegó a bordo de una camioneta hasta la casa de su ex esposa.



Sin el consentimiento de la mujer, ingresó y agredió al papá de su ex pareja.



Posteriormente el detenido cargó en brazos a su hijo, quien descansaba en una cama de la casa, para después huir a bordo de una camioneta tipo Murano con placas de Nuevo León.



Sin embargo tras un rápido operativo fue interceptado en el cruce de las calles Lucio Blanco y Rafael Nájera.



En el asiento del copiloto iba el menor quien no sufrió lesiones.