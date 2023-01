Queda a su suerte lesionado en volcadura de ruta 13

Al no poder justificar sus ingresos debido a que no tiene un trabajo estable, una víctima del percance de la ruta 13 no ha sido apoyado por la aseguradora

Por: Marcial Pasarón

Enero 13, 2023, 10:54

Sin la menor posibilidad de justificar sueldos caídos y aún internado en el hospital, una víctima de la ruta 13, enfrenta un futuro incierto.



Mientras que otros usuarios llegaron a un acuerdo con la aseguradora, la compañía materialmente abandonó a Juan Carlos Guzmán Hernández, de 44 años.



En la última semana, la empresa de seguros firmó un convenio con varios de los afectados con quienes se comprometió a pagarles los sueldos caídos al final de la rehabilitación.



Sin embargo, el panorama para Juan Carlos Guzmán es distinto.



Al no contar con un trabajo estable, ya que labora en forma independiente, no tiene acceso a las incapacidades laborales.



Esto conlleva a no tener la mínima posibilidad de justificar ingresos.



Su esposa Judith Catalina Ayala dijo que la aseguradora no volvió a buscarlos.



'No tenemos como justificar los ingresos de mi esposo, la aseguradora no volvió a pararse', dijo.



Juan Carlos fue sometido a dos cirugías reconstructivas, pero a pesar de ello aún permanece internado en el Hospital Universitario.



No hay fecha para que los médicos del nosocomio lo den de alta, por el momento su situación económica comienza a afectar a su familia.



Guzmán Hernández fue uno de los lesionados de la volcadura del camión de la ruta 13, el pasado 27 de diciembre del 2022.