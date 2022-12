Puso pandemia en riesgo a la democracia: Lorenzo Cordova

Lorenzo Córdova, declaró que la pandemia del Covid-19 puso en riesgo a la democracia en México, y en algunos casos fue excusa para prácticas de autoritarismo.

De visita en Monterrey, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, declaró que la pandemia del Covid-19 puso en riesgo a la democracia en México, la tensionó y en algunos casos eso fue excusa para prácticas de autoritarismo.



El titular del INE presentó en Colegio Civil: Centro Cultural Universitario el libro 'Elecciones bajo el Covid 19 en América Latina', de los autores Manuel Alcántara Sáez, un politólogo español, y Mario Alberto Garza Castillo, director del Centro de Desarrollo Político y Gobierno Transformativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y expresidente de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León.



Córdova Vianello recordó que, en el mundo entero, el coronavirus pospuso elecciones en 78 naciones.



De esos casos, en 55 los comicios se realizaron en corto plazo, mientras que en 23 se aplazaron en forma indefinida.



Por el contrario, en 125 países las elecciones sí se efectuaron en tiempo y forma, a pesar del riesgo sanitario.



El consejero presidente del INE recordó que en México sólo se pospusieron las elecciones en los estados de Coahuila e Hidalgo.



Admitió que en México el marco electoral se vio afectado, pero no en la misma dimensión que los procesos económicos, productivos, educativos, culturales, sociales, deportivos y políticos.





'Todo ello generó impactos importantes en la sociedad, el nivel económico, cultural y político. Provocó una fuerte tensión entre el derecho a la salud y el ejercicio de los derechos políticos', aseguró.

'El poder no siempre regresó al cuadril, al cauce que constitucionalmente debe tener, la pandemia sirvió también como pretexto para que las funciones autoritarias que aquejan a la democracia en muchos casos se potenciaran', lamentó.

'Una especie de quiebre, de momento difícil, de momento peliagudo, diríamos, en el que algo extraordinario sucede', consideró.

Aclaró que, ya después, el estado de las cosas no fue necesariamente el mismo porque la pandemia fue, en algunos casos, la excusa para intentar ampliar el poder y relajar las medidas de control a las que deben someterse los gobernantes.Alcántara Sáez, quien es catedrático en la Universidad de Salamanca, reconoció que hay una fatiga democrática que se refleja en la desconfianza de los ciudadanos hacia el poder. A eso se le considera una coyuntura crítica.Córdova Vianello aclaró que, antes que todo, la prioridad fue no vulnerar el estado de derecho.'Nuestra lógica en ambos casos fue desde un principio que la democracia, como solimos establecer como principio y como dogma de las autoridades electorales, no se convirtiera en una víctima más de la pandemia', aseveró.