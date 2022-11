Protestan contra directora de secundaria por malos manejos

Denuncian madres de familias irregularidades en el manejo de los recursos económicos, además de descuido y poca vigilancia en el plantel

Por: Brian Jiménez

Noviembre 10, 2022, 8:56

Un grupo de aproximadamente 20 madres de familia se reunieron a las afueras de la Escuela Secundaria No. 33 Griselda Ruiz Lozano, ubicada en la colonia Estancia Minera, en el municipio de San Nicolás, por su inconformidad ante el manejo de la institución.



El problema de este plantel educativo inicia con la operación de la directora, Isabel Cristina Villarreal Pérez, quien según declaraciones de las madres de familia, en conjunto con una integrante de la mesa directiva que responde al nombre de Susana Díaz García hace mal uso de los fondos económicos.

Además de que Díaz García ya no debe pertenecer a esta sociedad debido a que ya no tiene hijos que sean alumnos de la secundaria, sin embargo, se ampara de forma tramposa con un carta que dice que es tutora de un estudiante.



Por otro lado, la falta de seguridad en el lugar hace que personas ajenas a la secundaria ingresen hasta las aulas, se tiene conocimiento de un hombre adulto y últimamente un joven de preparatoria que presuntamente tiene relación con una estudiante de la mencionada institución y acudió durante tres semanas, sin que ningún docente o directivos se enteraran.



Asimismo, el bullying escolar está a la orden del día, incluso existen páginas en redes sociales para hacer mofa de los mismos alumnos.



También las condiciones de las instalaciones no son aptas para los adolescentes, pues además de que no hay agua, los baños están sumamente sucios.



Las madres de familia realizaron un enérgico llamado a la Secretaría de Educación de Nuevo León, pues aunque ya acudieron a Región, no fueron escuchadas.