PRI local apoya extender presencia del Ejército en la calle

Francisco Cienfuegos indicó que el PRI en Nuevo León avala que el Ejército siga apoyando en las labores de vigilancia a las policías estatales y municipales

Por: David Cázares

Noviembre 01, 2022, 14:24

La bancada del PRI en el Congreso de Nuevo León apoyará la iniciativa Federal de extender la presencia del Ejército en las calles, según reveló el priista Francisco Cienfuegos, ante la visita del secretario de Gobernación para cabildear la propuesta.



'Van a escuchar los argumentos que de sobre la minuta de la reforma en la que se extiende la permanencia del Ejército.



'No estamos a favor de una militarización como lo han manifestado, lo que estamos de acuerdo es en extender el número de años de permanencia del Ejército en las calles, en apoyo y colaboración de las policías estatales y municipales', dijo Cienfuegos.



En ese sentido, justificó la postura al reiterar que en años anteriores la presencia de las Fuerzas Armadas en la entidad tuvo un impacto positivo en materia de seguridad.



'Nuevo León no puede tener memoria corta, en las épocas donde la violencia acechaba con secuestros, personas colgadas en puentes, bloqueos; el Ejército hizo una gran labor en conjunto; hay que ser sensatos en esa parte', agregó.



Por otro lado, Cienfuegos dijo que si la iniciativa Federal muestra no dar resultados, su partido buscará revertirla.



'Si nos damos cuenta que lo ideal es que no estén en las calles y que se pueden retirar con anterioridad pues hagamos otra reforma, pero por lo pronto hay que dejar la política y de desprestigiar', dijo.



Respecto a las críticas que lanzó Gobernación contra Samuel García durante el cabildeo de la propuesta en otros estados, Cienfuegos dijo que respeta las formas que tiene el funcionario para impulsar la iniciativa.



'Yo soy respetuoso de los diferentes niveles de gobierno y de las estrategias que cada uno hagan', reiteró.