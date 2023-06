Prevén regios no enviar a sus hijos a clases por calor

En un sondeo realizado por INFO7, la negativa se dio particularmente para aquellos planteles sin aire acondicionado o electricidad

Por: David Cázares

Junio 18, 2023, 14:14

Ante el anuncio de que las clases presenciales serán opcionales por las altas temperaturas, padres de familia consideraron ya no mandar a sus hijos a las aulas hasta que las condiciones mejoren.

En un sondeo realizado por INFO7, la negativa a continuar con el ciclo escolar se dio particularmente para aquellos planteles sin aire acondicionado o electricidad.

'Yo los voy a dejar en la casa, porque por el calor ellos no pueden estar en la escuela, no tienen ni luz y ni ventilador ni clima, a veces hasta ni agua', lamentó Sara Montoya, de Escobedo.

Así mismo, en otros planteles, denunciaron los padres, no hay techo para que los menores hagan actividades al aire libre de manera segura.

'Valdría la pena que no fueran para evitar un golpe de calor para ellos, al final de cuentas los niños se deshidratan más fácil, uno como quiera aguanta el clima, pero ellos no.

'En la escuela si hay electricidad, lo que no es que no hay techumbre para la hora de su recreo y los sacan al sol', dijo Domingo Estrada.

Para algunos padres, su decisión se basa en la experiencia que tuvieron durante la última semana en las aulas.

'Mi niño siempre que va a la escuela le sale sangre de la nariz por lo mismo del calor, entonces que se me hace que no va, no va', compartió Sonia Cantú

Además, consideraron que el rendimiento académico no será el mismo si se exponen al intenso Sol.

'Sí los estaba mandando pero ya no irán, llevaban su agua y como quiera no se concentran, ojalá baje un poquito el calor para que ellos puedan continuar en clases', platicó Martha Ibarra.

Por otro lado, quienes tienen a sus pequeños en los planteles con todas las comodidades dijeron que sí seguirán llevando a sus hijos.

'Sí la voy a mandar, allá donde estudia está todo bien, además no tiene que faltar porque va muy bien y le gusta mucho la escuela, entonces hasta que se acabe el ciclo', dijo Natividad Peña.

Fue este sábado cuando el gobernador Samuel García informó que dejaba a consideración de los padres de familia el llevar a los menores a la escuela.