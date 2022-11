Prevé alcalde de Montemorelos problemas ante falta de fondos

Revela edil que en cuanto las administraciones municipales detectaron retrasos en la entrega de fondos, solicitaron una explicación y corrección

Por: David Cázares

Noviembre 03, 2022, 13:51

Previo a informar que buscarán limitar las facultades del Estado debido a una retención de recursos por motivos políticos, alcaldes aseguraron que intentaron un acercamiento con el Ejecutivo y que no tuvieron éxito.



Miguel Ángel Salazar, presidente municipal de Montemorelos, reveló que en cuanto las administraciones municipales detectaron retrasos en la entrega de fondos, solicitaron una explicación y corrección.



“Hemos estado reiteradamente cerca con las tesorerías y buscando las alternativas, se entiende que hay una parte administrativa y que pueda haber a lo mejor un retraso de un día, pero después se va generando en un grado que nos empieza a generar problemática y es donde se solicita que estén al corriente”, explicó.

Este jueves, once alcaldes del PRI y el PAN acusaron que el gobernador Samuel García retuvo ilegalmente fondos y aplicó multas indebidas para ejercer una presión política en medio de las pugnas que el mandatario tiene con Legislativo por la designación de un nuevo fiscal.



“Que no haya ese tipo de acciones contra los municipios dado que en el tema de político no tenemos nada que ver, es a lo mejor un tema entre el Congreso y el Gobierno del Estado; nosotros como entes municipales nuestro compromiso es otro y de lo que hablamos es de presupuesto que nos corresponde”, lamentó Salazar.



Para los municipios rurales, agregó el alcalde, la afectación por la retención de fondos es particularmente más drástica.



“En el caso de los municipios no metropolitanos nos pone un poquito más a reto, el cómo poder salir; a veces algunos de los municipios no tienen ingresos propios y se ven completamente fuera de presupuesto al no tener alternativas”, dijo.



En ese sentido, Salazar destacó que, en caso de haber una solución por parte del Estado, las administraciones municipales tendrán importantes problemas para finales de año.



“Lo vemos directamente por nuestras tesorerías, se van disminuyendo los fondos de participación y algunos rubros que son de infraestructura; la operatividad de todo lo que se tiene programado para el cierre de año se ve comprometida.



“En base a esa necesidad que surge al tener esos recursos recortados pues solicitamos que se nos apoye para salir en tiempo con nuestros compromisos; estamos preocupados”, puntualizó.