'¡Presidente!', le gritan a Ebrard en Nuevo León

Durante un encuentro con simpatizantes en Nuevo León, y en presencia de Mario Delgado, líder nacional de Morena, el canciller Marcelo Ebrard fue recibido a gritos de '¡presidente, presidente!'.



Desde las 9:00 horas de este domingo 11 de diciembre, diversas facciones de militantes se reunieron en el Mercado Juárez a la espera del secretario de Relaciones Exteriores, quien arribó al salón minutos después de las 10:30 de la mañana.



Previo a su llegada, algunos de los asistentes fueron llamados para acompañar al funcionario Federal en su camino hasta el estrado.



Ante los aproximadamente mil 500 simpatizantes, Ebrard destacó el apoyo que él le ha brindado desde siempre al presidente Andrés Manuel López Obrador.



'He acompañado a Andrés Manuel desde hace 23 años, no ayer, y a mí siempre me ha costado y no me importa.