¡Prepárate! Así estará el clima en Año Nuevo en Monterrey

La semana pasada se registró en Nuevo León una onda gélida que dejó temperaturas de un dígito, sin embargo, parece haber una tregua para despedir el año

Por: Patricia Agüero

Diciembre 27, 2022, 17:29

Después de que los regiomontanos pasaron la Navidad con temperaturas gélidas por debajo de los cero grados centígrados, para el último día del año las condiciones del tiempo darán una tregua con temperaturas más cálidas.



No cabe duda que los 'Team Frío' fueron los más contentos con la onda gélida que llegó a Nuevo León la semana pasada en donde se vivió un ambiente más ad hoc a la Noche Buena y Navidad, sin embargo, a los 'Team Calor' les tocará despedir el año sin titiritar, ya que las temperaturas se elevarán para este fin de semana.



De acuerdo con el pronóstico extendido de Protección Civil estatal para Monterrey y el Área Metropolitana, el sábado 31 de diciembre se espera una temperatura mínima de 13 °C con cielo parcialmente nublado y una máxima de 29 °C con un cielo soleado y nula probabilidad de lluvia.

Te dejamos el pronostico que se espera para el día de hoy y los próximos días.



Siga atento a fuentes oficiales. #TodosSomosProtecciónCivil pic.twitter.com/8QngGcrCxg — Protección Civil NL (@PC_NuevoLeon) December 27, 2022

Algunas personas no lo pensaron dos veces y prefirieron usar pijamas para no pasar frío en la cena de Noche Buena, pero no te preocupes pues para despedir el año podrás mostrar tus mejores outfits.Las temperaturas continuarán cálidas para recibir el año nuevo 2023 con una mínima de 18 grados centígrados y una máxima de 28 con cielo completamente despejado.Así que ya seas 'team frío' o 'team calor' lo importante será despedir el año acompañado de tus seres queridos.