Preocupa a sector del entretenimiento vuelvan cierres

El anuncio de Salud estatal que ordenó el regreso del cubrebocas obligatorio en espacios cerrados podría ser un primer paso a más medidas coercitivas, aseguran

Por: Andrea Rodríguez

Diciembre 15, 2022, 8:02

Ha vuelto a Nuevo León el “fantasma” de las restricciones a negocios y su peligrosa consecuencia: el golpe a la economía local.



El anuncio de Salud estatal del pasado lunes que ordenó el regreso del cubrebocas obligatorio en espacios cerrados preocupa al sector del entretenimiento, y es que aseguran que este podría ser un primer paso para más medidas coercitivas y restrictivas a negocios, lo cual ya ha probado ser sumamente dañino para la economía y por ende a las familias nuevoleonesas.



De igual forma, señalan que la industria del entretenimiento no soportaría otro retroceso económico.



En entrevista por separado, tanto el presidente del Clúster de la Industria del Entretenimiento, Deportes y Alimentos (CIEDA), Jorge Padilla, como el vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores, Operadores de Libros y Establecimientos de Diversión, Hoteles, Restaurantes y Comunicaciones (Sintoled), Cecilio Torres, rechazaron la obligatoriedad del cubrebocas en espacios cerrados, ordenada por la Secretaría de Salud.



Asimismo, enfatizaron que la situación es lamentable, pues regresar a las restricciones los afectaría de manera importante, ya que siempre han sido los primeros en ser restringidos.



“Nos cae de sorpresa la decisión, consideramos que el que haya sido tan abrupto sí afecta de alguna manera la percepción de nuestros usuarios y más en estas épocas. Necesitamos ver de qué manera no cometer los mismos errores que cometieron en el pasado.



“La industria del esparcimiento no puede atravesar otra vez una decisión de restricción, hablando de aforos u horarios, sería imposible, la industria no puede dar ya más, la liga está demasiado estirada. Al menos nuestra industria ya no soportaría un retroceso económico”, puntualizó Jorge Padilla, presidente del CIEDA.



Por su parte, Cecilio Torres, vocero del Sintoled, aseguró que hay preocupación en el sector y de que se vuelvan a imponer cierres a los negocios.



“Estamos un poco preocupados que no vayan a querer tomar otras acciones, como cuando estuvimos en la pandemia, porque obviamente a nosotros fueron los primeros que nos restringieron horarios y a los últimos que nos levantaron la restricción; que no vayan a tomar las medidas erróneas que tomaron durante la pandemia”, señaló Torres.