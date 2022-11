Prefieren pasar frío que arriesgarse a ser separados

Cuatro personas prefieren vivir bajo un puente pese a las bajas temperaturas antes de pensar en acudir a algún albergue por temor a ser separados

Por: Fernando González

Noviembre 18, 2022, 13:03

Un grupo de cuatro personas vive debajo de un puente ubicado sobre la avenida Morones Prieto en su cruce con la avenida Pio X.



Tres personas de este grupo vinieron desde Monclova hace 10 años y viven en la calle debido a que no cuentan con un hogar y se dedican a limpiar vidrios en los cruceros.



“Ahorita lo que necesitamos es alimento, agua purificada, gel, para poder alimentarnos, ropa, tenis, más que nada”, dijo Silvia Campos.





Ellos sobreviven de la ayuda de aquellos que se apiadan de ellos y los llevan un poco de comida o una cobija para sobrevivir esta onda gélida que atraviesa el estado.



“Vino un señor y nos regaló comida, nos trajo unos cobertores, pero lo que queremos ahorita gel, tenis, lo que necesitamos es ropa”, comentó.



La señora Silvia Campos dio a conocer que ella es regiomontana y vivía en la colonia independencia, pero el amor a su amiga fue lo que la llevó a la calle para ayudarla a salir adelante.



'A mi me gusta vivir con ellos, ver y apoyar, así como son ustedes así soy yo, pero yo no tengo para poder ayudarlos mucho, hablando tal vez”, mencionó.



Por último, se les cuestionó porqué no se trasladan a un albergue, pero tienen miedo a ser separados u asaltados.



'Lo que pasa es que en un albergue nos van a separar a todos, y pues no nos gustaría, siempre estamos unidos, yo soy más unida con ella, tengo años de conocerla y vino a Monterrey entonces tengo que apoyarlos”, agregó.



Luego del reporte de INFO7, Protección Civil y el DIF estatales arribaron al lugar para llevarles cobijas, chocolate caliente y ropa.