Poste se incendia y deja a vecinos sin luz más de 10 horas

Habitantes de la colonia Echeverría, en San Pedro, denunciaron la falta de energía eléctrica en el sector, ante lo cual hacen un llamado a la CFE

Por: Brian Jiménez

Enero 24, 2023, 10:43

La colonia Echeverría, en San Pedro, tiene más de 10 horas sin luz, esto luego de que la cruceta de un poste que se ubica en la calle Lucio Blanco tronara y sacara chispas.



Al principio, la luz estuvo intermitente, sin embargo, llegó un momento por la noche en que el servicio no se restableció.



El poste, comenzó a incendiarse y los vecinos llamaron de inmediato al 911 para ser auxiliados y aunque no pasó a mayores, el servicio de energía eléctrica no ha sido restablecido.



Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad sólo acudió a observar el poste, pero no repararon nada, ellos refieren que las cuadrillas no cuentan con el equipo suficiente para hacerlo, sino que necesitan de un equipo más especifico.



Asimismo, mencionaron que desconocen el tiempo que podría mantenerse sin luz esta colonia, debido a que tienen una alta carga de reportes similares.