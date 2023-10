Por mal servicio 'truenan' usuarios contra ruta 126

Usuarios del transporte urbano se quejaron del servicio que presta la ruta de transporte público 126, ahora con los camiones de apoyo de Muevo León, en Santa Catarina.

Las unidades que se integraron a esta ruta acumulan quejas, principalmente por la tardanza en la frecuencia de paso, porque los camiones van a reventar en las horas pico, porque los choferes no se detienen a levantar pasaje, y por la falta de operadores. Esta ruta recorre de Santa Catarina a Monterrey.

“Dos horas casi para que pase, porque a veces se pasan, pero ya van bien llenos porque la gente los espera demasiado, mucha gente, básicamente es una guerra para poder entrar. Eso sí: sé que hay muchos camiones porque se pusieron las pilas con eso, pero ahora lo que faltan son choferes”, recriminó un estudiante.

Los usuarios llegan tarde a su destino.

“Se tardan bastante los camiones, he llegado a esperar una hora y media, dos horas. Tengo que transbordar para poder tenerla segura de que si voy a agarrar el camión porque, si no, pasan llenos, no se paran y se pasan de largo”, se quejó una joven.

Además, aseguraron que, encima, el sistema de cobro es un problema porque está restringido a la Tarjeta Mía o a pagar en efectivo.

