Plazo para publicar 'Plan B' contra el INE vence en junio

El denominado 'Plan B' contra el INE tiene sus plazos y si el paquete de reformas 'inconstitucionales' que fueron aprobadas no se publican para principios de junio del 2023 ya no podrán ser aplicadas en los comicios del 2024, advirtió el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

De visita en Nuevo León, refirió que tras el recorte presupuestal aplicado por la Cámara Baja al INE, de 4 mil 500 millones de pesos, y por el proceso que analiza la Contraloría, se detuvo la construcción de la nueva sede del Instituto, pero se cree que fue intencional porque, ya con el 'Plan B', con ese dinero, lamentablemente se buscaría despedir a 6 mil empleados y desaparecer sus plazas, tanto de personal del Servicio Profesional como de Administrativo.

Córdova dijo que esta reforma del Plan B pasará a la historia como la más impugnada.

'No hay plazo para que se publique, el único plazo es que si no están publicadas las normas antes de lo 90 días previos a que arranque el proceso electoral que arranca en septiembre, hay que calcular los 90 días a principios de junio, si no se publican para entonces, ya no se van a aplicar para las elecciones del 2024, lo cual sería una buena cosa, ir al 2024 con reglas que conocemos, que han servido para garantizar gobernabilidad democrática', advirtió.