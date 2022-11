'Platanito' indigna con chiste de muerte de Debanhi Escobar

Los padres de la joven, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa respondieron que actuarán legalmente contra el comediante Sergio Verduzco

Por: Patricia Agüero

Noviembre 14, 2022, 10:05

El comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como 'Platanito' de nueva cuenta se encuentra en el ojo de la opinión pública por burlarse de la muerte de Debanhi Escobar durante una presentación.



Por su parte, los padres de la joven ya reaccionaron y anunciaron que procederán legalmente contra el comediante por lucrar con el dolor ajeno.



Fue la usuaria Karla Zapien quien compartió el video en TikTok tras indignarse por el chiste de 'Platanito'.



'Imagínate ahorita, un dos, tres por Debanhi que está en la cisterna, no mam...', dijo el comediante mientras se escucha la voy de la mujer que graba diciendo: 'Ay, noo'.



Sin embargo, el comediante continúo refiriéndose a la joven fallecida:



Platanito: Güey, ¿De dónde era Debanhi?



Público: De Monterrey



Platanito: ¿Cómo murió?



Público: hacen un silencio y no responden



Platanito: Ahogada, en Monterrey donde no hay agua no manches.



Terminó el chiste mientras su acompañante y el resto del público se rieron.



El comediante dejó en evidencia que estaba consciente que los chistes sobre el feminicidio de Debanhi escobar le traerían problemas y por eso le dijo al público: 'Ch...a su mad....el que lo suba mañana'.





Padres de Debanhi están molestos



El señor Mario Escobar acompañado de su esposa Dolores Bazaldúa grabaron un video para responderle al comediante 'Platanito'.



'NO vamos a tolerar que se use el nombre de nuestra hija para estos fines, es una falta de respeto para nuestro dolor y el recuerdo de nuestra hija', se lee en la publicación del video.



​Tras una intensa búsqueda, el 22 de abril el cuerpo de Debanhi Escobar fue hallado al interior de una cisterna ubicada dentro del motel Nueva Castilla en el municipio de Escobedo.



Hasta el momento el caso no ha sido resuelto por las autoridades, no hay detenidos y se desconoce quién fue el autor material del feminicidio de Debanhi.



Esta no es la primera vez que el comediante se ve envuelto en polémica por uno de sus chistes. En el 2009 fue duramente criticado por hacer un chiste y burlarse de la muerte de 49 niños en el incendio de la guardería ABC en el estado de Sonora.



El comediante también fue acusado por la conductora Gaby Ramírez de haberla acosado sexualmente durante un programa de televisión.