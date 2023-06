Piden rescatar a tortugas del lago artificial en Céntrika

Reportan habitantes de Céntrika que la laguna que se encuentra dentro del complejo está contaminada, poniendo en peligro a las tortugas que ahí se encuentran

Por: Ernesto Ochoa

Junio 30, 2023, 8:33

El lago artificial localizado en el parque central de la colonia Céntrica, en Monterrey, se está secando y está convertido en un basurero clandestino.

En ese lugar, el hábitat de muchas tortugas está en peligro.

Ligia Olguín, residente de Céntrika, acude regularmente por las tardes a alimentar a las tortugas, que se desplazan en aguas lodosas.





“El lago se está secando, el problema es que no hay ningún lugar donde trasladarlas. Hace mucho que no se está llenando el lago, y la verdad es que no hay respuesta todavía”, expresó.





Al explorar las aguas de esta laguna se encontró en su mayoría lodo.

La vida acuática en este lago artificial está en peligro, y según los vecinos también está contaminado.