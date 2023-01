Piden reembolsos de salón de fiestas donde ocurrió el abuso

Ante la denuncia de abuso sexual dentro de un salón de fiestas infantiles, y posterior clausura del establecimiento, padres de familia con eventos próximos agendados exigieron su reembolso, al tiempo que denunciaron opacidad por parte de la administración.



Previo a la suspensión del lugar, decenas de clientes angustiados desfilaron desde temprana hora en el local ubicado en la colonia La Encomienda, en Escobedo.



Y es que, al enterarse de la presunta agresión por parte de un adolescente trabajador del salón, los padres optaron por cancelar sus contratos.



Sin embargo, la respuesta por parte de los encargados de “Kiddos” fue una negativa, y les ofrecieron únicamente un cambio de fecha o de sucursal.

“Quiero cancelar el contrato, si puedo recuperar el anticipo qué bueno, pero lo que yo quiero es que no me cobren la penalización del 30 por ciento; además, mi familia y otras mamás me dijeron que ellos no van a ir a este lugar”, comentó una madre quien pidió el anonimato.