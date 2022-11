Piden PRI y PAN juicio político contra Javier Navarro

Los líderes estatales del PRI y PAN entregaron en el Congreso una solicitud de juicio político contra el secretario General de Gobierno por no publicar decretos

Por: Olivia Martínez

Noviembre 15, 2022, 13:05

Juntos, el líder estatal del PRI, José Luis Garza Ochoa, y el líder estatal del PAN, Hernán Salinas, entregaron ante el Congreso Local una solicitud de juicio político contra el secretario General de Gobierno, Javier Navarro, por no publicar en el Periódico Oficial una lista de 56 decretos aprobados por la legislatura.



Los dirigentes expresaron que el funcionario está cayendo en una actitud ilegal e inconstitucional, ya que se niega a publicar lo que los diputados han avalado de forma democrática.



La omisión, dijeron, se traduce en afectar a los nuevoleoneses ya que no les permite tener las leyes que necesitan.



Explicaron que siguen sin publicarse decretos importantes como la autorización de financiamientos para obra pública de diversos municipios, que beneficiaría a los ciudadanos con mejoras en sus colonias, avenidas y parques.



Además, tampoco se ha publicado la reestructura de Agua y Drenaje de Monterrey para tener una representación más plural que permita tomar decisiones ante la contingencia del agua y otras crisis.



Además, no ha publicado la reforma para sancionar al Estado en caso de que no envíe los recursos que le corresponden a los municipios.



Garza cuestionó la actitud de Navarro, ya que él es el responsable directo del Periódico Oficial.



Salinas alegó que cuando el Congreso le envía los decretos para que los publique, el Estado sólo debe incluirlos en el Periódico o en su caso vetarlos, pero no puede omitir su publicación.



'Por eso venimos a solicitar juicio político contra el secretario General de Gobierno', afirmó Garza.



Por separado, el líder de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, adelantó que le darán trato urgente a esta petición.



'Lo vamos a quitar del cargo', sentenció.