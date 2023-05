Piden no realizar caravanas tras partidos del Clásico Regio

La Secretaría de Seguridad de Nuevo León, a cargo de Gerardo Palacios Pámanes, informó que las caravanas no estarán permitidas previo a los partidos del Clásico Regio, por lo que llamó a los aficionados a no realizarlas.

Incluso señaló que en caso de que se presenten estas serán dispersadas, y agregó no podrán ingresar al estado.

“Se les exhorta a que no las lleven a cabo, no son bienvenidas las caravanas y no van a poder ingresar al estadio de manera a tropel o de manera conjunta sino atomizada; de forma que no tiene ningún sentido hacerlas, nos distrae demasiado personal, contamina mucho la ciudad.