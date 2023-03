Piden negar créditos comerciales a deudores alimentarios

This browser does not support the video element.

Graciela Buchanan, titular de la Secretaría de las Mujeres, pide aprobar más medidas contra los padres que no paguen la pensión para su hijos

Por: Olivia Martínez

Marzo 27, 2023, 11:47

Luego de que el Senado aprobó crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios para negarles el pasaporte, la credencial de votar y la licencia de conducir a quienes no paguen la pensión para sus hijos, la titular de la Secretaría de las Mujeres en Nuevo León, Graciela Buchanan, recordó que ella lleva 17 años pidiéndolo.

'Estoy muy contenta que el Senado después de que yo he luchado 17 años, recuerdo que fui a la Cámara de Diputados, me invitaron a dar una conferencia y cuando platiqué de eso, casi me linchan, mis compañeros magistrados en aquel entonces me vetaron', comentó.





Pero ahora, la ex magistrada del Poder Judicial pidió ir más allá y aprobar otras medidas, como las que el pasado 3 de marzo propuso por tercera ocasión ante el Congreso Local: si un papá alega estar desempleado para no cumplir, el Estado debe ponerlo a trabajar; y se le debe negar créditos en el comercio, pues es absurdo que no pague pensión y sí gaste por doquier.

'¿No tienes trabajo? ¿Pues sabes qué? tienes que trabajar para el Estado, vas a pintar calles, vas a barrer calles porque yo tengo que ayudar a la familia, y segundo, que no tenga créditos comerciales, porque como puedes tener créditos bancarios, hipotecarios, comerciales para tarjetas de créditos en empresas, si no estás cumpliendo con la primera obligación', explicó.

La funcionaria exhortó al Congreso Local a rigorizar las leyes.

'En otros países, como nuestro vecino del norte, un mes que no pagues pensión y vas al bote', apuntó.

Recordó que antes que todo, está el derecho de los menores de edad.