Pide Susarrey a gobierno no operar camiones sin placas

Señala el diputado Luis Susarrey que la falta de placas en los camiones urbanos hace inactivas las pólizas y los seguros

Por: Brian Jiménez

Mayo 23, 2023, 13:12

Tras ser cuestionado sobre las rutas urbanas que el gobierno de Nuevo León puso en operación sin portar placas, el diputado del PAN, Luis Susarrey señaló que se debe predicar con el ejemplo.

'Cómo le exigimos a los ciudadanos que vayan al replaqueo si el propio gobierno no pone el ejemplo', enfatizó.

Y destacó que la falta de ellas, hace inactivas las pólizas y los seguros, dejando desprotegidos a los involucrados en caso de una eventualidad.

'Sí mañana pasa algo, el seguro puede no cubrirte por esa razón, es más a lo mejor no tiene póliza de seguro por esa razón. A mi me parece que es un aspecto prioritario que pongamos el ejemplo desde el sector público para pedirle a la gente que también haga las cosas bien', puntualizó.

Ante el argumento del ejecutivo, que afirma que las unidades iniciaron a operar sin placas debido a la urgencia de rutas en diversas zonas, el legislador respondió.

'También por urgencia ha habido combis piratas que el gobierno decomisa, por urgencia y luego el gobierno llega y los sanciona y ahí el gobierno si les pone unas 'multotas' de 150 mil pesos, ¿verdad?, hay que ser congruentes', dijo.

Finalmente, añadió que el transporte público es de las fuentes móviles que más contaminan, y mencionó la irresponsabilidad de los operadores al manejar las rutas, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros y peatones.

'El gobierno no está poniendo el ejemplo en muchísimos aspectos. También vemos como los conductores manejan las unidades con una total irresponsabilidad; se meten, chocan, manejan a exceso de velocidad', señaló.