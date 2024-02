Pide Sheinbaum revisar emisiones antes de cerrar Refinería

De visita en Nuevo León, y al ser cuestionada sobre el tema de la Refinería, Claudia Sheinbaum señaló que lo primero que se debe hacer antes de definir, si se debe o no cerrarla, es revisar si realmente la crisis ambiental que golpea al estado es responsabilidad total de la fábrica.

Y expresó que no considera una buena opción que deje de operar, pues nutre de gasolina no solo a la entidad, sino también a otros estados.

Para ello, sostuvo que lo que falta para abatir la crisis es actualizar el inventario de emisiones, y en el detectar las fuentes y el efecto de los contaminantes, y así determinar el motivo real de la mala calidad del aire en la metrópoli.

"Hay que ver cuánto corresponde a la Refinería y ver si la Refinería tiene que ver con los contaminantes de la Zona Metropolitana de Monterrey, cerrar la Refinería a lo mejor no es la mejor opción ... La discusión no es quitar, o no quitar la Refinería.

"Aquí falta actualizar el inventario de emisiones de la Zona Metropolitana de Monterrey, ¿en qué consiste? Saber las fuentes de contaminación y los contaminantes... A lo mejor la Refinería tiene una contaminación por azufre, pero el azufre no necesariamente se transmite en ozono... y en realidad es otra fuente”, expresó.

En otro orden de ideas, respecto al pleito que sigue latente entre el PRI y el PAN contra el gobierno estatal, refirió que Morena tiene una forma diferente de operar y aseguró que ellos no hacen “negociaciones en lo oscurito”.

Y exhibió las campañas de desprestigio que recientemente ambos partidos emprendieron entre ellos vía redes sociales.

“Ya vimos cómo son las negociaciones en los oscurito del PRIAN, entonces … Y ya no tan oscurito, porque ellos mismos las hicieron públicas”

Asimismo, la morenista descartó que hubiera división en la estructura del partido luego elegir aspirantes para puestos de elección popular, pues dijo, se rigen por encuestas, es decir; el pueblo los elige.

“No hay división, siempre hay cuando se van a recibir las candidaturas … Sana competencia, pero la virtud es que nosotros decidimos por encuesta”

En temas de seguridad, Sheinbaum expresó que seguiría con la línea del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador de “Cero Impunidad” y aunque señaló que en Nuevo León “no hay abrazos, sino balazos”, su gobierno tendría abrazos para los jóvenes para alejarlos de los grupos delictivos o evitar que se acerquen.

Finalmente, a unos días de iniciar su campaña presidencial, señaló que se siente tranquila y asegura que no hay cabida para la guerra sucia.

“Me siento firme, segura, lista y vamos bien, y vamos a ir mejor. Me acaba de compartir aquí Waldo una encuesta y vamos arriba aquí en Nuevo León y en todas las entidades de la República… La guerra sucia es parte de una política que nosotros no compartimos”

Este fin de semana, la aspirante a la presidencia sostuvo una reunión con empresarios del estado donde se habló de inversión extranjera, inteligencia artificial y crecimiento.

