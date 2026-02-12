Pide Samuel a Presidenta ayuda de Morena para Presupuesto 2026

Durante su discurso en el evento en la Autopista Monterrey-Cadereyta, aseguró que los alcaldes de los partidos políticos le dicen 'góber, ya ocupamos lana'

El gobernador Samuel García reveló que durante la gira presidencial del pasado fin de semana le pidió a presidenta Claudia Sheinbaum que le ayude con los diputados de Morena para destrabar el Presupuesto 2026, y aunque no hay plazo fatal, el mandatario expresó su deseo de que para este Día del Amor y la Amistad ya haya un acuerdo, y ofreció cero "piquete de ojos”.

Y precisamente como este miércoles 11 comienza la cuenta regresiva de cuatro meses rumbo al Mundial 2026, el gobernador hizo un llamado al Congreso Local y a todas las partes involucradas a cerrar filas para aprobar el Paquete Fiscal.

Durante su discurso en el evento en la Autopista Monterrey-Cadereyta donde autorizó eliminar el cobro de peaje a los automovilistas que van rumbo al Aeropuerto, el mandatario aseguró que la celebración del Mundial es el pretexto ideal para que se autorice el plan presupuestal.

"El Mundial será la excusa, va a ser la barra para cerrar filas, y en cuatro meses vamos a echarle todos los kilos, cero peleas, cero piquete de ojos”, sostuvo. "Puro jalar, cerrar filas porque vamos a ser la sede más segura, la sede norteña que más va a disfrutar”, expuso.

Luego, en entrevista, reafirmó que están trabajando con el encargado de la tesorería estatal, Ulises Carlín, y con el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, para lograr acuerdos.

"Hice un llamado a alcaldes y a diputados a a cerrar filas… es ver cómo win, win, ganar, ganar, que alcaldes y los poderes tengan dinero para hacer obras”, refirió.

Aclaró que los presidentes municipales de todos los partidos políticos le dicen “góber, ya ocupamos lana”, y el compromiso que hizo con ellos es que lo ayuden con sus diputados, y él con los de MC.

Y luego, reveló la petición que le hizo a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la gira que el pasado fin de semana hizo por la entidad, y al parecer pronto podría haber buenas noticias.

"Ya con la Presidenta el fin de semana le pedí apoyo con Morena, ya parece que se está aterrizando también esa señal”, declaró.

A la pregunta de si el gobierno aporta su cuota de cordialidad política, respondió afirmativamente.

"Claro, yo llevo años que decidí no pelear, decidí altura de miras y lo mismo le pedí al Gabinete… no es ceder porque todos salimos ganando y lo que estamos haciendo es alinear esfuerzos”, detalló.

Luego, le hizo un llamado a la legislatura local a cerrar filas.

"Que el Congreso se ponga en actitud más propositiva y que en lugar de golpes digan: "Vamos por el Presupuesto y así yo no tengo duda de que saldrá", planteó.

Aclaró que la comunidad entiende lo que sucede.

"Nuevo León sabe que con o sin Presupuesto, el Estado va a funcionar y a jalar”, afirmó.

Sobre si hay un plazo perentorio para la autorización del Presupuesto, declaró: "No tengo fecha fatal, y tampoco estoy empujando para que sea ya esta semana”.

Luego, manifestó su deseo de que haya acuerdo para este 14 de Febrero.