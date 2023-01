Pide justicia madre de estudiante apuñalado; teme represalia

La familia de Valente, menor agredido con un arma blanca por alumnos de la secundaria donde estudia, pide castigo a los responsables

Por: Fernando González

Enero 30, 2023, 10:12

Exigen justicia y exigen dar celeridad a la investigación, se trata de Valente, de 13 años, quien fue agredido por alumnos de su misma secundaria, ubicada en la colonia Real de San José, en el municipio de Juárez.

Su madre, la señora Monserrat no ha visto avances en la investigación.

'Por parte de la Fiscalía, ahorita no se ha visto respuesta. Nadie por parte de la familia de los agresores se ha arrimado para ver cuáles son las necesidades de Valente”, comentó la mamá de Valente.

Y es que esta mujer dejó su trabajo para brindar los cuidados necesarios al menor, pero el ahorro con el que cuenta no le alcanzará para sus necesidades.

“Todo esto me tiene angustiada porque pues yo soy la que estoy absorbiendo todos los gastos, nadie se está haciendo responsable de nada. Lamentablemente volvemos a lo mismo de siempre, de que aquí no pasó nada”, expresó.

Por lo pronto, la solución que dio la Secretaría de Educación fue trasladar a Valente de escuela, pero esta agresión lo ha dejado lastimado psicológicamente.

Por lo pronto se quedará un mes en casa para recuperarse, pero será un mes perdido en la escuela pues no le proporcionaron clases en línea.



Ya no me duelen los pulmones como me dolía antes y estoy un poco mejor. Mi mamá me está haciendo mis limpiezas en mis heridas, me está dando mis medicamentos y ya me estoy sintiendo mejor. Poco a poco me estoy recuperando”, dijo Valente.

Por lo pronto, la madre sigue preocupada pues ya se han presentado amenazas por parte de los agresores.

“Los jóvenes empezaron a comentar que, pues van a tomar represalias, que van a terminar lo que iniciaron y no solamente con mi hijo, sino que ya están atemorizando a las amistades de él diciéndoles que ellos también les van a hacer lo mismo que le hicieron a mi hijo”.

'Solamente van a quedar como menores infractores. Entonces yo necesito que se haga justicia, ya que no podemos estar en esta situación”, agregó.