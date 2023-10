Pide Alfaro a legisladores de NL que actúen apegados a ley

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro habló nuevamente sobre la controversia entre el Congreso del Estado de Nuevo León contra Samuel García, en donde les pidió a los legisladores que actúen apegados a la ley, si es que el mandatario del estado decide ir por la presidencia en el 2024.

“Espero que no haya ninguna crisis por el bien de Nuevo León, que los políticos que han tomado estas decisiones dejen de hacer grilla y piensen en el estado.

“No me gusta opinar sobre política de otro estado, pero por el bien de nuevo león, yo espero que samuel tome la mejor decisión y que cuando la tome el congreso actúe apegado a la ley y respetando la voluntad popular de este estado”, dijo Alfaro.

Por otra parte, se le cuestionó sobre sobre si apoyaría a Marcelo Ebrard en caso de que fuera elegido como candidato a la presidencia por arriba de Samuel, a lo cual comentó que apoyaría las decisiones de Movimiento Ciudadano, sin embargo, si le gustaría que alguien que comenzó su carrera en MC fuera quien los representara.

“Con Samuel haría lo que estuviera a mi alcance para ayudarlo y en el partido como he dicho antes, MC siempre ha tenido las puertas abiertas para las candidaturas externas.

“Tengo una muy buena impresión de Marcelo Ebrard es mi amigo también, pero si yo tengo que dar una opinión me gustaría que fuera alguien que haya surgido de las filas de Movimiento Ciudadano”, explicó el mandatario de Jalisco.

Además, agregó que le hubiera gustado que Movimiento Ciudadano hubiera encabezado un frente opositor, sin embargo, debido a las diligencias partidistas que “solo pensaban en lo suyo” esto no se dio y que al ya no existir esa posibilidad, una vez que termine su mandato no apoyaría a ningún otro proyecto político distinto.

“Nosotros hemos luchado contra el PRI y el PAN, el proyecto de MC en jalisco nació a partir de esa lucha, de romper el partidismo del PRI y PAN. Jamás pondría sobre la mesa terminar mi carrera política después de tanta lucha sumándome al PRI o al PAN”, puntualizó.

