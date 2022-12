Pide Adrián 'destrabar' elección y se elija fiscal

Adrián de la Garza señaló la importancia de contar con un fiscal General de manera formal para avanzar en el trabajo de la seguridad en Nuevo León

Por: Rosalinda Tovar

Diciembre 27, 2022, 15:05

Al hacer un llamado a ponerse de acuerdo para destrabar el procedimiento de elección de un nuevo fiscal, el exalcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, dijo que es necesario contar con un titular en la Fiscalía para poder comenzar la planeación estratégica para combatir la violencia que se vive en Nuevo León.



En entrevista para INFO7, el también aspirante al cargo sostuvo que será respetuoso de lo que decidan las autoridades, pero convocó a “destrabar” los recursos interpuestos y tener alguien formal que trabaje en la seguridad.



“Es importante que el Ejecutivo se ponga ya de acuerdo con el Congreso para que se pueda llevar este proceso, es decir, que se destraben los recursos que se interpusieron para entorpecerlo, esto es por parte del Ejecutivo que ha promovido esta serie de recursos.



“Y una vez que puedan evitar que se entorpezca, es decir, que levante estos recursos que haya interpuesto, que ejerza su derecho o su facultad de poder vetar si es que así quiere y si no quiere vetar a nadie, que no vete y que lo pueda pasar al Congreso, para que el Congreso ya decida de la terna que se le proponga”, expresó De la Garza.



Añadió que se requiere que se establezca ya un fiscal para que elabore el plan de visión de largo plazo en menos de seis años.



“Mientras haya un fiscal interino será muy difícil que pueda hacer una planeación a largo plazo que pueda ayudar en ese sentido”, consideró el exalcalde.



Por último, De la Garza refrendó el llamado a definir el presupuesto general, principalmente en materia de seguridad, pues dijo que es la única manera de tener claro las inversiones para el próximo año.



“Estamos cerrando un 2022 el año más violento que ha tenido Nuevo León en la última década, y creo que es importante el esfuerzo de todos, de sumarnos en una sola fuerza, no divididos, sino al contrario, juntos como gente de Nuevo León que somos, gente trabajadora, gente que le entramos de frente a los problemas”, apuntó el también aspirante a la Fiscalía.