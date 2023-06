Pegan apagones a 9,000 usuarios en Nuevo León

Se incrementa en una semana de 250 a 300 el reporte diario de colonias afectadas por falta de energía eléctrica en el área metropolitana

Por: Andrea Rodríguez

Junio 23, 2023, 8:21

El problema de los apagones en Nuevo León se “encendió” más esta semana, generando estragos a miles de ciudadanos que los sufren en medio de temperaturas de más de 40 grados.

Debido a una sobre demanda de energía eléctrica, causada justamente por el inusitado calor, se han disparado los cortes de luz en múltiples sectores del área metropolitana de Monterrey, aumentando en 20% el número de colonias “desconectadas” de la corriente eléctrica.

Así, los nuevoleoneses están padeciendo “las de Caín” al no tener luz, y no poder encender sus aires acondicionados, usar internet, refrigerar sus alimentos, etc.; y hasta sufren cortes de agua derivados de la falta de energía en las bombas de AyD.

En otras palabras, mucha gente se queda sin los dos servicios más esenciales, agua y luz, viviendo situaciones propias de naciones sumamente subdesarrolladas.

De acuerdo con fuentes consultadas por INFO7, en la urbe regia en una semana subió de 250 a 300 la cantidad de colonias dañadas diariamente con cortes de luz, que equivale alrededor de 9,000 usuarios afectados.

Cada sector tiene un promedio de al menos 30 usuarios, de acuerdo a fuentes del sector. Además de los sectores sin luz, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con 1.9 millones de usuarios y 88,000 transformadores.

Tal situación ha provocado acciones desesperadas de vecinos, pues en algunos casos reportan que tiene hasta siete días sin el suministro eléctrico.

Ayer por la mañana, la avenida Garza Sada nuevamente quedó colapsada debido a que vecinos y comerciantes de la colonia Tecnológico bloquearon la arteria al cumplir una semana sin luz.

El bloqueo duró de las 8:00 a las 11:00 horas, lo que ocasionó que la vialidad quedará paralizada en el sentido de norte a sur. Esta misma acción ya la habían hecho la noche del miércoles, los vecinos de las colonias 18 de marzo y Sierra Ventana, porque también llevaban días sin luz.

La manifestación de ayer inició en la rotonda del Tec, pero luego los vecinos caminaron hacia Luis Elizondo, donde taparon la arteria.

“Después de ya casi dos semanas de no tener luz en el sector Tecnológico y nos orillaron a esto, ya empezaron los vecinos de Sierra Ventana, Altavista, ahora seguimos, nosotros no creyeron y pues ahorita aquí estamos”, dijo una manifestante.

Ante las fallas que se han presentado en el suministro de luz, se cree que en algunos casos han sido por problemas en los transformadores por el incremento súbito de la demanda o a cortocircuitos en los domicilios que terminan afectando a un sector.

“A nosotros nos dicen que se van a sacar líneas aéreas, se van a poner transformadores y bueno, estamos dando pie a eso, los estamos dejando trabajar libremente y todo, pero, pues obviamente con la supervisión de los vecinos para que no haya, pues de que ningún desvío, ninguna mala información”, dijo otra quejosa.

Las fallas, sin embargo, se han registrado en toda la ciudad, aunque con mayor incidencia en Guadalupe, Monterrey, Juárez, García y Apodaca, según fuentes.

Con información de elhorizonte.mx