Pega carestía al altar de muertos; ponerlo es 14% más caro

Todo sube y sube... y los artículos necesarios para instalar en casa un altar de Muertos también han incrementado su precio

Por: Olivia Martínez

Octubre 31, 2022, 10:04

Del año 2021 al 2022, comprar las flores, el papel picado, las veladoras y las calaveritas de azúcar y pan de muerto, entre otros elementos resulta, en promedio, un 14 por ciento más caro, por encima del Índice General de precios y de la Inflación Objetivo del Banco de México.



Ahora necesitaríamos 400 pesos en promedio para instalar esa ofrenda por el Día de los Difuntos y estamos hablando de que ese costo sería de un altar modesto, con sólo cinco elementos, así que imagínese qué pasaría con uno suntuoso y con más accesorios.



El Centro de Investigaciones Económicas UANL hizo un estudio sobre el tema.

Hablando de precios promedio, el producto que registró un aumento mayor fue el de pan de muerto, de alrededor de 23 por ciento, le sigue el papel picado y los arreglos florales con 17 por ciento, después las veladoras, con un 6 por ciento, el producto que menos se incremento fue el de la calaverita, con un 3 por ciento.



El altar de muertos usado para este ejercicio fue modesto, así que si usted está pensando en uno que lleve tamales, cerveza, cigarros, un pedazo de pizza, café, atole, o algún distintivo de Rayados o Tigres, eso dispararía el costo a mucho más de 700 pesos



No se desanime. Sí, hay que seguir con las tradiciones, sobre todo con la de rendirle homenaje a los difuntos, pero hay que ser creativos para ahorrar: comience por aprovechar lo que ya tiene en casa, por ejemplo, tratar de hacer el papel picado a partir de material que ya no use.



Más vale ahorrar. ¿Y sabe por qué? Porque parece ser el preludio de un amargo fin de año.

Qué vivan las tradiciones, pero ahorrando... no hay que gastar de más.