Pasará familia hondureña Navidad con destino incierto

Lejos de su país origen, esta familia de migrantes saben que esta época será complicada, ya que tendrán que pasar frío y hambre

Por: Fernando González

Diciembre 22, 2022, 14:38

La Navidad se distingue por la alegría y el color, es una festividad cálida y acogedora, aunque muchos no tienen la fortuna de pasar así sus fiestas.



Tal es el caso del señor Josué Misael, quien junto a su esposa y su bebé de a penas un año de edad, salieron de Honduras para cumplir el sueño americano. Por desgracia la Navidad la tendrán que pasar sentados en el suelo.

'Pues es un poco triste porque estamos lejos de nuestra familia, porque son épocas donde uno la pasa acompañado con sus seres queridos y pues nos tocó estar aquí en este camino, ¿verdad? Ya Dios sabe por qué lo hace. Y pues primeramente Dios pues no sabemos cómo lo vamos a pasar, porque igual aquí estamos batallando día a día”, dijo.





Isaías Misael, es el integrante más pequeño de esta familia y su primera Navidad la pasará en el frío, sin comida y sin un regalo que abrir.



'Primeramente Dios verdad quizá le den algo a mi chamo a mi chamaquito… verdad hijo”.



“Pues gracias a Dios sí se me ha enfermado, pero me he encontrado gente buena que me han apoyado con medicamento y pues ahí estamos, gracias a Dios. Pues sí, picadas de zancudo y todo eso, pero gracias a Dios lo tengo bien, por el momento”, mencionó.



Y es que la familia hondureña aún no logra adaptarse al clima extremo de la ciudad.

'Pues ahorita nos estamos tratando de acostumbrar al clima de aquí, porque mayormente donde vivimos nosotros un clima tropical, un clima muy caliente y pues esto se nos hace difícil porque hasta los labios no han rajado y todo eso, pero gracias a Dios hemos conseguido abrigos y cobijas como puede ver por mientras pasamos”, explicó.



Por último, el señor Josué desconoce cómo y en donde pasarán no solo la Navidad, sino el resto de su vida.



'Desconozco porque apenas llegué ayer y pues bien cansado y desconozco ese detalle, pero no sé cómo estará el plan”, agregó.