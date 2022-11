Pasan los años y a sus casas no llega ni una gota de agua

Los habitantes del ejido La Fragua, en Cadereyta, tienen que aprovechar el paso de una pipa de agua para surtirse y llenar sus tambos

Por: David Cázares

Noviembre 25, 2022, 7:17

Aunque bajo sus pies corren 5,000 litros de agua por segundo y que próximamente esta cantidad aumentará por el nuevo acueducto de El Cuchillo, los habitantes del ejido La Fragua, en Cadereyta, llevan décadas padeciendo la falta de suministro del líquido.



Cuando se construyó el primer “popote” de la presa, los ejidatarios entregaron terrenos a la autoridad para el proyecto y únicamente pidieron el servicio de agua, algo que no les han cumplido.



“Pasan los años y siguen pasando, vinieron unos, han venido otros, y ya al último dijeron que no se podía, pero que lo iban a resolver de otras maneras, según nos iban a abrir un pozo o nos iban a poner tinacos, pero ha quedo en puro bla-bla-bla y no se ha resuelto nada”, lamentó Manuel Salazar, comisario de La Fragua.

La comunidad, localizada a 12 kilómetros de la cabecera municipal, subsiste con pipas que llegan de manera irregular, por lo que la escasez de agua para necesidades básicas es un problema frecuente.



“Hay veces que la pipa viene cada semana, pero hay otras que se tarda hasta 18 días o dos semanas, y se batalla. Cuando se acaba pues ya no tenemos agua para cocinar, para tomar, para bañarnos”, explicó Érik Garza, habitante del ejido.



Durante el recorrido realizado por INFO7 en el ejido y alrededores, se pudo constatar la gran cantidad de recipientes con los que los habitantes guardan el agua mientras regresa la pipa.