Pasajeros de Ruta 1 entran en pánico por ver tren de cerca

El video del momento en que pasajeros de Ruta 1 entraron en pánico por ver que un tren estuvo a punto de embestirlos se hizo viral en las redes sociales

Por: Luz Camacho

Noviembre 11, 2022, 10:40

Un video publicado en redes sociales muestra el momento en que los pasajeros de un camión de transporte público casi son impactados por un tren, en el municipio de El Carmen, Nuevo León.



De acuerdo a la página de Facebook 'Lo que pasa en Escobedo-Oficial', los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas del 10 de noviembre, en una unidad de la Ruta 1 Alianza Real, cuando llegaron al cruce del tren que se encuentra ubicada en la Carretera a Monclova, a la altura de La Forja.



En el video viral que circula en redes sociales se aprecia a los pasajeros levantándose rápidamente de sus lugares tras entrar en pánico al ver que el tren podía embestir el camión urbano en el que viajaban.



Uno testigo, que no fue identificado, asegura que los usuarios de la Ruta 1 Alianza Real se habían asustado cuando vieron que el chófer pretendía ganarle el paso al tren, pero en los últimos segundos éste decidió echarse para atrás puesto que ya estaba sobre las vías dispuesto a cruzar y gracias a esa última maniobra fue que no ocurrió un accidente.



Sin embargo, una mujer identificada como Socorro Rojas, que iba en el asiento que está detrás del chofer, afirma que él no tuvo la culpa sino un tráiler.





Tras esto, algunos internautas le agradecieron a la mujer que compartiera su versión, pues muchos están tachando al chofer de imprudente por poner en riesgo la vida de los pasajeros, incluso algunos piden reportarlo para que sea despedido.