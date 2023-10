Padres cierran escuela a manera de protesta en San Nicolás

Con candado y con carteles madres de familia bloquearon la puerta principal de la secundaria #41 en la colonia Bosques del Roble en Santa Catarina.

La protesta fue hecha en contra de la nueva directora María Elena Silva quien tiene un mal antecedente dentro de la Secretaría de Educación.

“los antecedentes son que tiene reportes por maltrato, discriminación a personal y alumnos de las secundarias donde ha estado anteriormente”

El pasado lunes 2 de octubre tomó la dirección del plantel educativo e informaron los padres de familia que en su primer día sacó el cobre.

“Sí, ya hubo problemas, fueron insultos y gritos y contestaciones a los padres de familia de manera despite e incorrecta y los maestros ya no se sintieron a gusto trabajando con ella porque hay acoso laboral, no les permite estar a gusto en clase con los alumnos”

La problemática no es nueva, pues antes del ingreso de esta nueva directora tuvieron problemas con la administradora pasada quien también sostuvo un mal trato de discriminación y acoso laboral.

“si de hecho mi hijo el año fue afectado por discriminación, a él se le fracturó un pie y no quería bajar el grupo porque decía que cómo iban a mover un grupo entero por un alumno”

Es por eso que la comunidad de padres de familia se siente harta de esta situación pues salieron de un problema para entrar en el mismo problema, y la exigencia a la secretaría de educación es clara y contundente.

“que nos traiga a una persona competente para atender a toda la comunidad, que sea sensible, que nos tome en cuenta y sobre todo que trate bien a las personas”