Oso pasea y se recuesta en parque de la colonia Satélite

Los vecinos de la colonia Ciudad Satélite, al sur de Monterrey, alertaron por el avistamiento de un oso adulto.

Esto, en las calles Paseo de la Reforma y Paseo Mayor, por lo que de inmediato se movilizaron los cuerpos de auxilio.

Al lugar del reporte, acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León para brindar instrucciones de precaución a los vecinos, y personal de Parques y Vida Silvestre realizó maniobras para regresar al ejemplar a su hábitat natural.

Tal y como se aprecia en las imágenes, el mamífero paseaba por las calles y hasta en ocasiones, se recostaba en el pavimento.

Aunque, la visita de este animal no generó daños, los cuerpos de auxilio recordaron las recomendaciones necesarias ante estas situaciones:

- No correr

- No gritar

- No acercarse

- No alimentarlos