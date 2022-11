Ordena juez detener proceso y no elegir nuevo Fiscal

Otorgan suspensión definitiva de amparo para frenar todo lo referente al proceso de la elección del Fiscal, orden que debe obedecer el Congreso y el gobernador

Por: Rosalinda Tovar

Noviembre 11, 2022, 12:39

El proceso para designar al nuevo Fiscal de Nuevo León ha quedado “paralizado” por órdenes de un juez federal quien otorgó la suspensión definitiva de amparo a un ciudadano que se inconformó contra el mismo.



Sin embargo, hay otro amparo que se cayó pues un tribunal colegiado le negó dicha suspensión definitiva a otro ciudadano que reclamaba el mismo acto.



Expertos en temas legales dijeron a INFO7 que lo que ahora puede hacer el Congreso es interponer un recurso para apelar la suspensión definitiva que sí se concedió argumentando que se contraviene lo que ya definió un tribunal colegiado en el caso del segundo amparo mencionado.



La suspensión definitiva que sí se concedió fue otorgada al particular Juan Guillermo Ávila Sarabia quien desde el inicio del proceso argumentó que la integración del Comité de Selección que eligió la terna estaba viciada de origen.



Esta mañana, el secretario primero de distrito en materia administrativa del estado de Nuevo León, Carlos Armando Moreno Pérez, le dio la razón y le concedió la suspensión definitiva.



“Es procedente conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados para el efecto de mantener las cosas en el estado en que actualmente se encuentra, esto es, para los efectos de paralizar de manera absoluta el proceso para la designación del Fiscal General de justicia del Estado de Nuevo León, independiente de la etapa en la que se encuentre”, indica el documento.



En sus considerandos del incidente de suspensión 1482/2022, el juez le advierte a los diferentes poderes que deberán respetar la resolución.



Les ordena que el proceso sea detenido y que no nombren al nuevo Fiscal del estado.



“Lo anterior implica que el Congreso del Estado de Nuevo León así como el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León deberán de abstenerse de realizar cualquier acción tendiente a continuar con el proceso definido en la convocatoria pública emitida por el congreso de esta entidad federativa para ocupar dicho cargo



“Para el Congreso del Estado de Nuevo León la suspensión definitiva implica que deba abstenerse absolutamente de llevar a cabo cualquier sesión ordinaria o extraordinaria, formal o informal, que tuviera por finalidad la realización de comparecencias ante el Pleno del Congreso en términos de los previsto en la Base Tercera de la Convocatoria en cuestión”, indica.



En tanto, los amparos que se desecharon son los 1477/2022, 1478/2022 y 1479/2022.



El argumento para negarles la petición de detener el proceso y designación del Fiscal es que no tenían interés legítimo en el caso.



E proyecto en estos casos fue aprobado por unanimidad de ese tribunal colegiado.



Los expertos indicaron que basándose en esta última resolución es que el Congreso podría impugnar la suspensión definitiva que sí se concedió.