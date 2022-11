Operan mototaxis piratas en Zuazua ante falta de transporte

Falta de un transporte público eficiente provoca la proliferación de unidades que cobran menos pero que son muy inseguras

Por: David Cázares

Noviembre 29, 2022, 8:40

Decenas de mototaxis pirata fueron captados en operación en el municipio de Zuazua, proliferando ante la falta de transporte público eficiente.



Es en el sector de Valle de Santa Elena donde las unidades prestan el servicio sin contar con el debido registro, ni medidas de seguridad.



Durante un recorrido, conductores aseguraron que las autoridades no interfieren con su práctica cuando acuden a la zona.





“Vienen a la ruta 109 y la Marín; con nosotros no porque te digo que están arreglados; cuando entran pues nos guardamos todos”, dijo un chofer.



Las cámaras de INFO7 captaron el momento preciso en que un mototaxi circula sin ningún problema delante de una unidad del Instituto de Movilidad.



Para los habitantes del sector, la proliferación de estos vehículos irregulares se debe a la falta de un transporte público eficiente, pues los usuarios denuncian pocas unidades y largos tiempos de espera.



“Sinceramente sí, estamos batallando, a veces se tardan 40 minutos; ya en estos rumbos pasan bien llenos y la gente se queda, la verdad queremos más camiones”, dijo Pablo Gómez.



En tanto, taxistas debidamente regulados acusan presiones por parte de los conductores de las motos para no circular en Valle de Santa Elena.





“Cuando a uno le toca trabajar para aquel lado pues no quiere ir por miedo a que te quieran agredir, por eso uno no se acerca a ese sector porque es una mafia.



“Sí se ha denunciado y se les ha expuesto ante los mismos agentes de Movilidad, pero el arreglo está entre ellos, entre la gente que les maneja las motos y entre Movilidad; ahí nosotros no podemos hacer nada”, acusó un taxista que prefirió el anonimato.



Por su parte, otro trabajador del volante lamentó la competencia desigual a la que se deben de enfrentar a la hora de tener que circular en el sector.



“Estamos en una diferencia muy grande porque los prefieren a ellos porque es una tarifa mucho más baja a la de nosotros, y entonces hay una desigualdad de trabajo para nosotros los taxis legales.



“Mientras nosotros pagamos impuestos, revisiones mecánicas, ellos fácilmente meten sus vehículos que no están regularizados”, dijo.