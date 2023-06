Ola de calor afecta a comerciantes del Centro de Monterrey

Macaria, vendedora de aguas frescas. Foto: Tania Yahel

Macaria, una vendedora de aguas naturales mencionó que el calor alejo a las personas de las calles por lo que sus ventas han ido a la baja.

Por: Tania Yahel

Junio 17, 2023, 17:10

La ola de calor no solo está dejando altas temperaturas, sino que está afectando a pequeños comerciantes.

Un ejemplo es Macaria dice que en sus 30 años de vender aguas naturales nunca había vivido un cierre de primavera tan caluroso.

El calor y los rayos del sol alejaron, como era de esperarse, a los paseantes de un lugar icónico de Monterrey como lo es la Macroplaza.

Nos dice que esto les afecta, debido a que hace que las personas no caminen en la plaza por las altas temperaturas que se presentan.

Por otro lado nos dice les afecta que el precio del hielo aumenta ya que hay más demanda, haciendo que se eleve el costo de las aguas naturales y ahora los clientes se quejan por el incremento en el precio.

Pero quienes no se van, porque muchos no tienen opciones, son los comerciantes. Quienes están viviendo no solo una temporada calurosa, también complicada para sus ingresos

Y es así como los vendedores del centro nos comentan que el calor afecta sus ventas, ya que hace que la gente no quiera salir a caminar y por lo tanto no compran sus productos.