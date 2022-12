Ofrece hondureño su labor como soldador para salir adelante

Con el fin de brindarle sustento a su familia y evitar que pase frío por dormir en la calle, un migrante hondureño busca trabajo en la ciudad de Monterrey

Por: Fernando González

Diciembre 28, 2022, 13:51

Anteriormente le mostramos la historia de Josué, un hombre proveniente de Honduras quien pasaría la Navidad en la calle, sin comida y sin regalos junto con su esposa y su hijo de un año.



Ante la falta de apoyo, Josué ha salido a las calles a trabajar para alcanzar su sueño de llegar a la frontera.



'Pues dejé a ellos en un hotel porque me cobran demasiado caro', dijo.



El costo del hotel es algo que no puede pagar para tres personas, por lo que decidió dejar a su esposa e hijo en el hotel mientras él sale a buscar sustento.



'Lastimosamente, deje a mi familia allá y yo me vine a dormir acá con dos o tres cobijas para que ellos se pudieran quedar tranquilamente y puedan dormir, aunque sea una noche tranquila”, expresó.





Josué se ha entregado totalmente a su familia y a sacarlos adelante, sin importar el sacrificio que este conlleve.



“Por el momento ni agua tengo, no he comido nada, en veces vienen a dejar apoyo ahí de comida, pero no tengo ni agua, nada por el momento, ni un peso”.



Su esfuerzo ha comenzado a tener algunos resultados, aunque de igual forma solicita el apoyo de la comunidad.

Este hombre cuenta con preparación para realizar algunos trabajos técnicos y se pone a disposición de quien pueda darle trabajo.

“Yo soy soldador, aquí le llaman herrero, también soy pintor, pinto a mano y pinto con máquina, no sé cómo le llaman aquí, chimbo o no se cómo le llamarán aquí”, señaló.



A Josué lo podrá encontrar a las afueras de Casa INDI, ubicada a un costado de la avenida Bernardo Reyes cruce con Luis Mora, en el municipio de Monterrey.