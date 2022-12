Ocupa Nuevo León primer lugar en casos de influenza

Desde octubre a la fecha se han reportado 921 casos de influenza, el mayor número de contagios que en promedio se han presentado en la última década

Por: Olivia Martínez

Diciembre 22, 2022, 13:38

La Secretaría de Salud de Nuevo León alertó contra el aumento en los casos de influenza estacional, ya que Nuevo León ocupa el primer lugar del país en casos.



Actualmente, desde octubre a la fecha, en nuestra entidad se han reportado 921 casos de influenza, el mayor número de casos que en promedio se han presentado en la última década.



En la conferencia de prensa Nuevo León Informa, la secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, pidió a la población extremar precauciones para no contagiarse, y a quienes aún no se han vacunado les pidió que lo hagan.



La influenza estacional es una enfermedad respiratoria conocida comúnmente como gripa, pero si no se atiende puede tener complica severas y hasta fatales.



Se transmite fácilmente de una persona a otra, de modo directo o indirecto, por medio de secreciones y saliva.



Si una persona enferma tose, la otra persona puede inhalar el virus que aquél arrojó.



La funcionaria dijo que es clave el lavado constante de manos y la higiene en general.



En la conferencia, reportó que hay 114 nuevos casos de Covid-19.