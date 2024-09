Obras inconclusas afectan a comercios en colonia Tecnológico

Yo me hago responsable, yo la puse, yo la instalé, estoy a punto de quebrar, tengo 17 años trabajando en esta área, tengo cuatro ahí y nunca me había visto en estos serios problemas; nomás vinieron, quitaron y ya se fueron, ya no hay alcalde, ya me he dado a quejar y pues, señor, ya vamos de salida, dijo Juan Carlos Salazar Tello, restaurantero de la zona.