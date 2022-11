Nuevo León ya no se compara con el resto del país: Samuel

El gobernador Samuel García dijo que Nuevo León en aspectos académicos y de salud está al nivel de cualquier país del mundo

Por: Brian Jiménez

Noviembre 01, 2022, 15:15

En su visita a las instalaciones del Hospital Universitario, donde se llevó a cabo la inauguración de los Centros Universitarios de Ginecología y Obstetricia, Salud Mental y la Unidad de Emergencia Shock Trauma, el gobernador Samuel García dijo que Nuevo León por su nivel debe compararse con otros países.



El mandatario estatal se dijo contento de que el Estado ya no se compare con otros estados del país, pues de ser así, sería mediocre.



En la actualidad, el estado de Nuevo León, en aspectos académicos y de salud, está al nivel de cualquier país del mundo.



Asimismo, solicitó a los presentes y a los medios de comunicación su total colaboración para difundir la nueva Constitución que incluye derechos importantes en materia de salud.



“Eso es aspirar a grandeza”, expuso.



El jefe del ejecutivo hizo hincapié en el artículo 35 que a grandes rasgos dice que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud física y mental además de una alimentación apropiada, también el artículo 36 que protege a la primera infancia, niños y niñas, así como el 37 que busca brindar una vida digna a los adultos mayores y finalmente el 50 que incluye a los grupos vulnerables.



En tanto, García aseguró que en el presupuesto del 2023 no se van a medir en temas de salud.



“La salud no se politiza, la salud es una ciencia”, dijo.