Nuevo León podría compartir agua de Río Pánuco con TAMPS

Nuevo León podría compartir el agua del Río Pánuco con el estado de Tamaulipas, pero hasta ahora no hay nada decidido.

El gobernador Samuel García habló de esa posibilidad, ya que ha trascendido que el Comité de Agua de Tamaulipas analiza la factibilidad de hacer realidad el plan de un acueducto para llevar el líquido del Río Pánuco, que está en Veracruz, a territorio tamaulipeco.

Nuevo León tiene la concesión de los derechos, pero el agua se compartiría porque así lo demandan los proyectos, además de que si el Estado, Tamaulipas y Frontera no van juntos en esto, no habría manera de lograr el financiamiento del proyecto.

García Sepúlveda anunció que en el próximo mes de agosto harán mesas de trabajo con el estado de Tamaulipas, que encabeza el gobernador Américo Villarreal, para tratar el tema de aprovechamiento del agua de ese río.

'No es quitarle y no descartamos nada, ahorita lo importante es que El Cuchillo se cumpla en tiempo y forma para garantizar el agua en los siguientes doce años, ayer tuvimos una junta muy productiva, ahí vamos jalando, esto no es celebrar, ni cantar victoria, pero es muy importante porque era un proyecto de hace 26 años que por fin lo vamos a concluir', expresó.