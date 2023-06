Nuevo León ahora elige que empresa puede invertir: Samuel

Asegura el gobernador Samuel García que las empresas que buscan invertir en Nuevo León deben priorizar el cuidado del medio ambiente

Por: Brian Jiménez

Junio 05, 2023, 12:14

Tras reiterar el gran momento que vive el estado en cuanto a inversión extranjera se refiere, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó, que ahora la entidad decide cuáles empresas son aptas para instalarse en el estado, y cuáles no.

'Ya no basta en que llegue cualquier empresa, Nuevo León, ya se da el lujo de discriminar cuál sí queremos y cuáles se nos pueden ir a otro lado', aseguró.

Sostuvo que en Nuevo León no hay cabida para empresas que maltratan obreros, que no generen un valor agregado, o que contaminan, pues dijo que: 'aquí ya no somos una simple maquila', alegó.

'Todas aquellas empresas que cuiden el medio ambiente, que paguen buenos sueldos, que generen economía local, proveeduría, ahí los esperamos en la Secretaría de Economía', expresó.

Y recordó que el estado aspira a grandeza, primer mundo crear una sociedad con Texas, además de mejorar sueldo y la llegada de transnacionales para competir con países como Berlín, Bogotá y otros, sin dejar de lado el medio ambiente.

'De ese tamaño es Nuevo León, que hoy se puede dar el lujo de decir: tú sí, tú no. Tesla sí, grandes contaminantes no, electromovilidad sí, empresas de grandes emisiones de CO2, no', puntualizó.

Remarcó que el crecimiento a Nuevo León, es bienvenido siempre y cuando sea sostenible, y llamó a la comunidad a crear conciencia y reciclar, pues al igual que el Estado, sus habitantes deben ser de primer mundo.