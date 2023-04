Nuevo caso de racismo en San Pedro; mujer hace denuncia

Una joven denunció a través de redes sociales que fue detenida por un policía de San Pedro sin un motivo aparente mientras caminaba hacia su trabajo

Por: Luz Camacho

Abril 17, 2023, 10:41

Un nuevo caso de racismo ocurrido en el municipio de San Pedro fue denunciado a través de redes sociales. Una joven fue detenida por un policía sin un motivo aparente cuando caminaba hacia su trabajo en la colonia La Cima primer sector.

La usuaria de TikTok @madaipotter, quien dijo ser víctima de racismo, relató que cómo fue interceptada por un oficial que le pidió todos sus datos, razón por la que sacó su celular y comenzó a grabar lo que le estaba pasando.

“Vengo caminando hacia el trabajo, estoy en la colonia La Cima primer sector y me acaba de detener la policía porque voy subiendo a mi trabajo porque le reportaron que iba yo subiendo por esta colonia, nosotros sabemos que es por mi aspecto físico entonces se me hace una reverenda mama$% y pues bueno, ahorita me van a pedir mis datos, aquí está el oficial, está la patrulla y, pues bueno, voy a grabar todo esto porque se me hace una estupidez completamente”, explicó la joven.

Al expresar su descontento por el motivo de la detención, el policía sampetrino le proporcionó su nombre, matrícula, así mismo le indica que trae una cámara que graba en todo momento y que ya la había visto pasar por la zona en otras ocasiones, sin embargo, solo estaba haciendo su trabajo.

En un segundo video habló sobre lo que no se vio en el video antes y después de que el oficial la detuviera por el reporte de un vecino.

La afectada cuenta que el policía le explicó que un vecino reportó que la vio caminando por la calle y ante su asombro por el motivo por el cual era detenida, el oficial le dijo: 'sí, yo te ubico porque te he visto caminar varias veces por esta misma ruta y tú me has de ubicar. A mí criterio, pues no te he tenido (que detener) porque no me pareces sospechosa, pero esta vez te detengo o te paro para cuestionarte porque recibí un reporte y lo tengo que atender, es mi trabajo'.

Madai Potter, como se hace llamar la mujer, destacó que el policía de San Pedro en ningún momento fue grosero con ella, al contrario fue muy amable y respetuoso, incluso al final se disculpó por hacerla sentir mal y informó a dónde ir a levantar una queja por la situación.

Aunque la denuncia ha generado indignación en las redes sociales, pues opinan que el racismo está normalizado en México, sobre todo en Nuevo León, algunos otros opinan que ella 'asumió' que la detuvieron por su aspecto físico.

'Estoy en mi derecho y no estoy asumiendo es un hecho de que me detuvieron porque alguien me vio y con eso ya fue suficiente para llamar a la policía', respondió.

Al ser cuestionada si interpondría la queja, Madai Potter afirmó que sí y si procede demanda también.